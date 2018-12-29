Словаки оказались самыми большими любителями гор в Европе 29.12.2018, 20:34

Жители Словакии больше других европейцев любят отдыхать в горах.

По данным европейского статистического агентства Евростат, 25% словаков предпочтут это место отдыха любому другому, сообщает «Европульс».

За словаками с небольшим отрывом следуют румыны (24% выбирают горы), французы и итальянцы (среди них — по 19% любителей гор). В среднем 13% европейцев любят отдыхать в горах, а меньше всех туда тянет литовцев (1%).

Такой отдых занимает чуть больше времени, чем путешествие в других форматах: в горах европейские туристы проводят в среднем 6 ночей, а на другие виды отдыха приходится в среднем 5. Самые преданные любители гор живут в Великобритании: несмотря на то, что в горы ездит всего 4% британцев, они там проводят в среднем 2 недели.

При этом сейчас горный туризм в Европе – это не только походы с палатками и горнолыжные курорты. Европейские страны активно развивают культурные маршруты по горам. Например, Словакия и Венгрия обустраивают новый веломаршрут, который соединит религиозные достопримечательности в гористой местности на границе этих стран.