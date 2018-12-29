Порошенко вдвое расширил зону украинского контроля в Черном море 1 29.12.2018, 21:12

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Петр Порошенко

Закон нацелен на гармонизацию морского законодательства Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый 6 декабря в Верховной Раде закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море.

"Согласно закону, прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - ообщается на сайте главы государства.

В пресс-службе Порошенко разъяснили, что закон нацелен на гармонизацию морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Документ также направлен на предотвращение контрабанды и нелегального захода судов в закрытые порты "временно оккупированных" территорий Украины. В своей прилежащей зоне Украина будет следить за нарушениями таможенного, фискального, иммиграционного и санитарного законодательства.