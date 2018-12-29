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Платить за Евроигры, как за Олимпиаду, – дикое транжирство

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  • 29.12.2018, 21:14
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Только посмотрите на эти цифры.

На прошлой неделе министр спорта и туризма Сергей Ковальчук предложил прировнять призовые за Европейские игры к олимпийским. Некоторым представителям спортсообщества Беларуси инициатива чиновника пришлась по душе, пишет «Трибуна».

Две последние Олимпиады белорусским призерам за золото государство давало по 150 тысяч долларов, за серебро – 75 тысяч, а за бронзу – 50 тысяч. Если инициатива министра получит одобрение у президента, то на такие же призовые смогут рассчитывать обладатели медалей Европейских игр-2019, которые пройдут в Минске. Хотя глава государства не одобряет трату больших средств на эти соревнования.

Конечно, мы не знаем, сколько медалей белорусы завоюют на минских Евроиграх. Но давайте проведем условное сравнение и посмотрим, сколько белорусское государство потратило или могло бы потратить на прошедшие Олимпиады, и сколько бы оно потратило на Евроигры-2015, если бы заплатило призерам бакинских соревнований по нынешним олимпийским расценкам, которые приведены выше.

С 1994 года наша страна взяла 96 наград на Олимпиадах – 78 из них на летних Играх и 18 на зимних. Всего на пьедестал поднималось 124 белорусских спортсмена, каждому из них было положено вознаграждение. Если бы все призовые выдавались по действующим расценкам, то сумма была бы близка к 11 миллионам долларов.

На первых Европейских играх, проходивших в 2015 году, 68 белорусских спортсменов побывали на пьедестале – им вручили 43 комплекта наград. В медальном зачете Беларусь заняла седьмое место. Если бы в Баку нашим спортсменам давали олимпийские призовые, то государству пришлось бы выплатить более пяти миллионов долларов – половину того, что получили наши олимпийцы за всю суверенную историю.

Отметим, что на домашних Играх принимающая страна традиционно завоевывает больше наград, чем обычно. А в Евроиграх хозяева сами выбирают виды спорта, которые войдут в программу. Выбор, конечно же, делается в пользу тех дисциплин, где выше шансы на медали.


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