«Желтые жилеты» провели седьмой акт протестов 29.12.2018, 21:26

ФОто: RFI

Акции протеста прошли в Париже, Марселе, Руане и Нанте.

В субботу, 29 декабря, «желтые жилеты» вновь вышли на улицы французских городов, чтобы провести «седьмой акт» протестов. Не более тысячи человек присутствовали на акциях «желтых жилетов» в Париже, Марселе, Руане и Нанте. Немногочисленными были и блокпосты на автострадах, сообщает RFI.

Несмотря на то, что мобилизация резко пошла на спад, участники движения считают, что это связано с новогодними праздниками, а не с уступками правительства, и надеются на новый рост выступлений в январе.

Около 900 человек вышли на митинг в Марселе в окружении желтых воздушных шаров. На манифестации присутствовали два лидера движения «желтых жилетов»: Присцила Людоски, одна из инициаторов октябрьской петиции против роста цен на бензин, и Максим Николь, также известный как Fly Rider.

«Мы не группа анархистов, жаждущих крови и погромов, какими хотят нас представить правительство и некоторые его сотрудники», — сказал в начале митинга в микрофон один из выступавших. Тогда же митингующие выставили команду журналистов канала BFMTV под свист и крики «лжецы».

«Мы требуем референдума, снижения налогов на товары первой необходимости и затрат на правительственный аппарат. Решения должно принимать население», — заявила Присцила Людоски. «Краеугольным камнем является референдум, это то, что объединяет нас независимо от наших политических взглядов, — говорят участники митинга в Марселе. — Мы здесь, чтобы спасти демократию».

Столкновения с полицией произошли в Руане, где «желтые жилеты» подожгли дверь Банк-де-Франс, собрав перед ней мусорные баки.

В Париже немногочисленные участники протестов принесли желтые жилеты с собой, чтобы надеть их в последнюю минуту. Они собрались около 13.30 в 15 округе французской столицы, где расположены Министерство обороны и студии канала BFMTV.

Протестующие скандировали: «Макрона в отставку!» и «BFM — фейковые новости!». Они заблокировали трамвайное движение и швыряли камни в полицию. Полиция ответила слезоточивым газом и задержаниями. В течение получаса порядок был восстановлен.

По сообщениям полиции, около 2400 «желтых жилетов» прошли по центру Бордо. Шествие сопровождали 50 мотоциклистов, также одетых в «желтые жилеты». Протестующие несли плакаты с требованием RIC (Референдума гражданской инициативы). Несмотря на то, что участники акции запускали петарды, акция прошла без происшествий.