Шабат, шалом! 29.12.2018, 21:37

2,528

Кому она нужна была эта рабочая суббота и с кого спросить за конституционные гарантии?

Объявление субботы рабочим днем обязывает граждан выйти на работу и соблюдать правила трудового распорядка. Однако перенос крайне сомнительный по двум причинам. Ст.31 Конституции предусмотрено, что каждый имеет право исповедовать любую религию. Это право детализируется в ст.5 закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которой каждый имеет право свободно выбирать, иметь и выражать религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, сообщает «БелГазета».

То есть конституционное право на свободу вероисповедания означает в т.ч. возможность человека действовать в соответствии с избранными религиозными убеждениями.

Суббота (на иврите «шабат») - священный день для людей, исповедующих иудаизм. Причем независимо от того, где они проживают. В этот день, согласно канонам иудаизма, запрещено осуществлять множество видов труда, в т.ч. практически исключается творческая деятельность. Следовательно, для людей, исповедующих иудаизм, право на свободу вероисповедания обеспечивается возможностью не работать в субботу.

Если человек работает по найму на условиях стандартной 5-дневной рабочей недели и его работа связана с такими видами деятельности, которые в иудаизме в субботу запрещены, то в эту субботу, которая объявлена рабочим днем, он оказывается в безвыходной ситуации: выйти на работу - нарушить крайне важное религиозное правило. Не выйти на работу - допустить прогул, который является нарушением законодательства и правил внутреннего трудового распорядка, а потому может повлечь взыскание вплоть до увольнения.

Так что централизованный перенос Совмином в 2018г. нескольких рабочих дней на субботы может препятствовать людям соблюдать каноны иудаизма. В связи с этим такие граждане оказываются ущемленными в своем неотъемлемом конституционном праве на свободу вероисповедания. И это все при том, что в преамбуле закона «О свободе совести и религиозных организациях» подчеркивается неотделимость иудаизма от истории белорусского народа. Так что, как говорится, дожили.

Взглянем на проблему с другой стороны. Да, ст.136 Трудового кодекса предусмотрено, что Совмин может переносить отдельные рабочие дни на субботу. Но это не значит, что правительство может увеличивать недельную норму продолжительности рабочего времени.

Ст.43 Конституции сформулирована четко, конкретно, без каких-либо оговорок и исключений: «Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха».

Как видите, вопрос не в том, чтобы «компенсационный» перенос рабочих дней происходил в рамках общей годовой нормы рабочего времени. Вопрос в том, что должна соблюдаться норма продолжительности рабочего времени в неделю.

Так что на минувшей неделе в субботу уже с первой минуты трудового дня у многих наших сограждан - даже тех, кто не исповедует иудаизм, - продолжительность рабочего времени превысила 40 часов. Кому она нужна была эта рабочая суббота и с кого спросить за конституционные гарантии?