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Олег Сенцов: Я не собираюсь сдаваться

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  • 29.12.2018, 21:45
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Олег Сенцов
Фото: RFL / RE

Украинский режиссер написал письмо российским журналистам.

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов написал письмо редакции российской газеты Новая газета, в котором поблагодарил за поддержку журналистов.

"Вся ваша редакция для меня герои, как матросы на картонном кораблике, который все никак не может потонуть, нам всем на радость", - написал он.

По словам Сенцова, у него сейчас "все в порядке, и по здоровью, и вообще".

"Хороших новостей я не жду, ни в общем, ни для себя персонально. Но это не значит, что я собираюсь сдаваться, разочаровываться или о чем-то жалеть. Верю я по-прежнему только в себя. Может, это и цинично, зато честно и надежно", - пишет он в письме.

Сенцов рассказал, что черпает информацию о происходящем из выпусков Новой газеты и телеканала Россия 24. В качестве развлечения у него – выпуски передач с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

"По утрам я вкратце смотрю Россию 24, чтобы быть немного в курсе происходящего. А по воскресеньям я наслаждаюсь два часа Киселевым. Тут нет театра, поэтому я хожу на Киселева!" – написал политзаключенный.

Сенцов в письме напомнил, что до освобождения из российского плена отказывается давать интервью СМИ и комментировать любые вопросы.


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