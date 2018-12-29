Новогоднее поздравление Лукашенко все еще не записано 16 29.12.2018, 21:55

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Пресс-секретарь диктатора рассказала, что конечный результат обращения находится на доработке у Лукашенко.

Работа над новогодним обращением Александра Лукашенко к белорусам продолжается. Об этом в эфире программы «Макаенка, 9» рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Она призналась, что запись новогоднего обращения диктатора — одно из самых сложных мероприятий для нее в году, пишет tut.by.

«На эту минуту (пресс-секретарь упомянула сегодняшнюю дату, 29 декабря. — Прим.) обращение не записано, активная работа продолжается. Предварительно запись запланирована на 30 декабря», — рассказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, рабочая группа в администрации Лукашенко переписывала черновой вариант обращения раз пять. «Сейчас конечный вариант у диктатора, он его анализирует, дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово — переписываем страницу», — рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко.