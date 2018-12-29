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«Рождественская гонка»: Домрачева и Бьерндален заняли третье место в масс-старте

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  • 29.12.2018, 22:01
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Иллюстрационное фото

Биатлонный турнир прошел в немецком Гельзенкирхене.

Белоруска Дарья Домрачева и норвежец Оле-Эйнар Бьерндален заняли третье место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки" на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, сообщает «Прессбол».

Именитая семейная пара заработала четыре штрафных круга и уступила итальянскому дуэту Доротея Вирер/Лукас Хофер 6,1 секунды. Второе место заняли французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

Рождественская гонка. Масс-старт

1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — 33.24,8

2. Анаис Бескон/Эмильен Жакелен (Франция) +3,4

3. Дарья Домрачева (Беларусь)/Оле-Эйнар Бьерндален (Норвегия) +6,1

4. Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия) +8,2

5. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) +21,0

6. Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия) +52,1

7. Юлия Джима/Артем Прима (Украина) +1.02,8

8. Вероника Виткова/Михал Крчмарж (Чехия) +1.10,6

9. Екатерина Юрлова-Перхт/Антон Шипулин (Россия) +1.14,7

10. Фуюко Татидзаки/Микито Татидзаки (Япония) +1.16,2

В 21.25 стартует гонка преследования. Отставания делятся на два, а потому Домрачева и Бьерндален уйдут на дистанцию через три секунды после итальянской команды.


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