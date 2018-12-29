Трамп: Мы достигли значительного прогресса в переговорах с Китаем 29.12.2018, 22:22

Ближайшие переговоры делегаций двух стран должны пройти после новогодних праздников.

Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином, сообщает РБК.

«Только что провел долгий и очень хороший телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Сделка [в сфере торговле] продвигается очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, то оно станет всеобъемлющим, охватит все темы, сферы и спорные вопросы. Большой прогресс!» — написал американский президент.