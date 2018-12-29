Трамп: Мы достигли значительного прогресса в переговорах с Китаем
- 29.12.2018, 22:22
Ближайшие переговоры делегаций двух стран должны пройти после новогодних праздников.
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином, сообщает РБК.
«Только что провел долгий и очень хороший телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Сделка [в сфере торговле] продвигается очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, то оно станет всеобъемлющим, охватит все темы, сферы и спорные вопросы. Большой прогресс!» — написал американский президент.
Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2018 г.