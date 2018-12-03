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Иран намерен продолжать ракетные испытания 

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  • 3.12.2018, 8:04
Фото: Shutterstock

Тегеран отказывается ограничить ядерную программу.

Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что его страна не собирается останавливать ракетные испытания.

Он отметил, что Иран "не будет спрашивать разрешения у других стран", передает Интерфакс-Украина.

"Испытания ракет и других средств, которые производит оборонная промышленность страны для обороны и сдерживания, будет продолжаться в том же ключе ", - заявил Шекарчи.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что ракетные испытания "не нарушают резолюции ООН".

Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.


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