«Люблю тебя»: последние слова Джорджа Буша-старшего 1 3.12.2018, 8:12

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ДЖОРДЖ БУШ-СТАРШИЙ

ФОТО: ARTCUBEX.COM

Как Америка прощается с бывшим президентом.

Джорджа Буша-старшего похоронят в родном Техасе в четверг, 6 декабря. Накануне пройдет церемония прощания с бывшим президентом в Вашингтоне, этот день объявлен национальным днем траура, пишет BBC.

С понедельника гроб с телом Буша-старшего будет находиться в Капитолии в Вашингтоне, проститься с ним сможет любой желающий. Тело бывшего президента будет доставлено из Техаса, где он умер в окружении семьи и близких друзей, на борту президентского лайнера, который за ним послал Дональд Трамп.

Действующий президент вернулся на своем самолете в Вашингтон из Буэнос-Айреса, где проходил саммит G-20, утром в воскресенье, 2 декабря. Трамп отменил пресс-конференцию из уважения к памяти Буша-старшего, и не стал отвечать на вопросы журналистов о своих критических замечаниях в адрес бывшего лидера.

Утром 5 декабря в Вашингтонском кафедральном соборе, строительство которого было завершено во время единственного президентского срока Буша-старшего, начнется церемония прощания с политиком. 5 декабря объявлено днем траура в США.

После церемонии прощания в Вашингтоне тело Буша перевезут в епископальную церковь Святого Мартина в Хьюстоне, где жил и скончался бывший президент. 6 декаюря его похоронят на кладбище в Техасском университете A&M в городе Колледж-стейшен. На территории университета находится президентская библиотека имени Джорджа Буша.

Бывшего президента похоронят рядом с его супругой Барбарой, скончавшейся в апреле 2018 года, и его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в юном вохрасте от лейкемии.

Последние дни Буша

Бывшие президенты США Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший вместе с Бараком Обамой, который в тот момент занимал пост президента. апрель 2013 года.

Фото: Getty Images

Джордж Буш-старший умер вечером 30 ноября. Как пишет New York Times, в последнее время 94-летний политик плохо себя чувствовал, лежал в постели, перестал есть и в основном спал. В момент смерти рядом с ним, помимо близких, находился бывший госсекретарь и давний друг Буша Джеймс Бейкер.

- Что с нами будет? - спросил у него Буш.

- Мы окажемся в раю, - ответил Бейкер.

- Там я и хочу очутиться, - сказал политик.

Вечером в пятницу Бушу-старшему позвонил его сын Джордж. "Папа, я люблю тебя и увижу тебя на той стороне", - сказал Буш-младший. Отец ответил: "Я люблю тебя". Бейкер утверждает, что это были его последние слова.

Также он отметил, что перед смертью все дети Буша-старшего позвонили ему и попрощались с отцом. Последние дни Буша, отмечает близкий друг политика, были "мирными и добрыми".

Соболезнования со всего мира

Несмотря на то, что Буш-старший провел в качестве президента США только один срок, он оставил большое политическое наследие и вошел в историю как президент, руководивший страной в поворотные моменты истории, включая период распада СССР и окончания холодной войны. С соболезнованиями выступили политики по всему миру.

"Он был честным, снисходительным и достойным человеком, который верил в Соединенные Штаты, нашу конституцию, наши институции и наше общее будущее. И он верил, что должен защищать и усилять их, в победах и поражениях. <...> Дружба с ним - один величайших подарков в моей жизни", - рассказал Билл Клинтон, победивший Буша-старшего на выборах в 1992 году.

"Америка после смерти Джорджа Герберта Уолкера Буша потеряла патриота и скромного слугу. На душе у нас сейчас тяжело, но наши сердца наполнены благодарностью. И даже не только за те четыре года, которые он провел как 41-й президент США, но и за более чем 70 лет, которые он посвятил службе стране, которую любил - от прославленного авиатора, который чуть было не погиб во Второй мировой войне, до главнокомандующего нашими вооруженными силами со множеством остановок на этом пути. Посол в ООН. Директор ЦРУ. Посол в Китае. Вице-президент", - заявил бывший президент США Барак Обама.