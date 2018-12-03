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В Минске горело общежитие БНТУ 

  • 3.12.2018, 8:31
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Загорелась одна из комнат.

Вечером 2 декабря произошел пожар в одном из общежитий БНТУ в Минске. На место ЧП прибыло много машин спасателей.

Позже выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на пр. Независимости, 148. Пожар был ликвидирован довольно быстро. Спецслужбы эвакуацию студентов не проводили. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, сообщили в минском управлении МЧС.


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