В Минске горело общежитие БНТУ
- 3.12.2018, 8:31
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Загорелась одна из комнат.
Вечером 2 декабря произошел пожар в одном из общежитий БНТУ в Минске. На место ЧП прибыло много машин спасателей.
Позже выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на пр. Независимости, 148. Пожар был ликвидирован довольно быстро. Спецслужбы эвакуацию студентов не проводили. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, сообщили в минском управлении МЧС.
#минск @112MINSK @112by выезжали по сообщению о загорании в общежитии БНТУ на просп.Независимости,148 корп.1. Эвакуацию мы не проводили. До прибытия люди самостоятельно покидали здание. Пожар ликвидирован в 23.52. Подробности позже. pic.twitter.com/uDOhSkOaGA— МЧС Минска (@112MINSK) 2 декабря 2018 г.