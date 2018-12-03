Белорусские баскетболисты победили датчан в квалификации ЧЕ-2021 1 3.12.2018, 8:36

Фото: ФИБА

В нервной концовке белорусы смогли вырвать победу.

Баскетболисты сборной Беларуси одержали первую викторию в квалификационном турнире чемпионата Европы 2021 года, сообщает БелТА.

В гостевой встрече с командой Дании белорусы неплохо провели первую половину, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 8 очков. По ходу третьей четверти белорусские баскетболисты оторвались от соперников на 13 баллов, но в начале заключительной десятиминутки хозяева выравняли положение - 58:58. И в нервной концовке белорусы смогли вырвать победу - 84:79 (19:15, 20:16, 19:21, 26:27).

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Тростинецкий, набравший 21 очко.

На старте турнира в отборочной группе А белорусы уступили датчанам в Минске со счетом 94:98, а затем проиграли на выезде команде Швеции - 59:87.

Турнирное положение: Дания - 5 очков (3 матча), Беларусь - 4 (3), Швеция - 3 (2).

В заключительном матче квалификации команда Александра Крутикова 24 февраля 2019 года примет на своей площадке шведов. До этого, 21 февраля шведские баскетболисты примут у себя дома датчан.