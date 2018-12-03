Госрегулирование цен на мясо может быть введено до конца года 6 3.12.2018, 9:27

Цены на мясо в Беларуси продолжают расти.

Работу по ценовому регулированию мясопродуктов планируется завершить до конца года, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Цены на мясо в Беларуси продолжают расти. Так, в октябре мясные продукты подорожали в среднем на 10%. МАРТ продолжает отслеживать стоимость товаров, растущих в цене. Это касается также и мяса птицы, пишет agronews.com.

Глава МАРТ напомнил о том, что в стране должны быть приняты меры, направленные на недопущение роста цен — соответствующие мероприятия должны быть проведены областными исполнительными комитетами, Минсельхозпродом, а также предприятиями любых форм собственности.