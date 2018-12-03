В США полиция остановила Tesla на автопилоте. Водитель спал 10 3.12.2018, 9:29

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Tesla Model S двигалась со скоростью 112 километров в час.

В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулем электромобиля Tesla и продолжал ехать со включенным автопилотом. Об этом сообщает SFGate.

Рано утром на шоссе 101 полицейские обратили внимание на автомобиль Tesla Model S, который двигался со скоростью 70 миль в час (112 километров в час). Когда полицейские поравнялись с электрокаром, они обнаружили, что водитель спит, а машина едет на автопилоте.

Потребовалось семь минут, чтобы остановить Tesla: для этого полиция включила аварийные огни, а один из полицейских ехал с прямо перед электромобилем, замедлив его до полной остановки. Во время операции никто не пострадал.

На ближайшей заправке водитель прошел тест на алкогольное опьянение, и результаты были положительными.