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В США полиция остановила Tesla на автопилоте. Водитель спал

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  • 3.12.2018, 9:29
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Tesla Model S двигалась со скоростью 112 километров в час.

В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулем электромобиля Tesla и продолжал ехать со включенным автопилотом. Об этом сообщает SFGate.

Рано утром на шоссе 101 полицейские обратили внимание на автомобиль Tesla Model S, который двигался со скоростью 70 миль в час (112 километров в час). Когда полицейские поравнялись с электрокаром, они обнаружили, что водитель спит, а машина едет на автопилоте.

Потребовалось семь минут, чтобы остановить Tesla: для этого полиция включила аварийные огни, а один из полицейских ехал с прямо перед электромобилем, замедлив его до полной остановки. Во время операции никто не пострадал.

На ближайшей заправке водитель прошел тест на алкогольное опьянение, и результаты были положительными.


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