Россия тратит большие средства на невоенные методы войны 3.12.2018, 9:34

Федеральное агентство Россотрудничество имеет свою сеть во всем мире.

Страна-агрессор Российская Федерация тратит большие ресурсы, для дестабилизации ситуации в Украине и создания "ситуации хрупкости". Об этом заявил в эфире 5 канала министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут поддержку невоенных методов ведения войны. Например, в РФ создано Федеральное агентство Россотрудничество, которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется - и зачастую не из государственного бюджета России", - сказал Черныш.

По его словам, есть целый ряд приближенных к власти РФ олигархических структур, которые получают соответствующие "задачи", направленные на дестабилизацию и раскол общества.

"Такие олигархи - "сателлиты" государства - по сути выполняют задачи, поставленные властями РФ, они создают частные военные компании, фабрики троллей и все остальное, что можно использовать для достижения определенных интересов", - добавил он.

Министр подчеркнул, что все действия РФ спланированы, прогнозируемы и реализуются для того, чтобы ослабить Украину.

"Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством военной силы ее захватить. В теории это называется "ситуация хрупкости", и если ее создать, любое государство становится легкой добычей. Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того, чтобы повлиять на наше государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора", - объяснил Черныш.

Черныш убежден, что для России НАТО - большая угроза, и РФ стремится разрушить действующие политические союзы.