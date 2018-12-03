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Стало известно об испытаниях российского комплекса «Пенициллин»

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  • 3.12.2018, 10:12
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«Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки.

Госиспытания нового комплекса артразведки «Пенициллин» завершились, заявили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в корпорацию «Ростех»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» отслеживает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. «Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены. Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год», — сказали в холдинге.

«Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. Он корректирует огонь артиллерии в полосе до 25 км. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов и местах разрывов боеприпасов, на основании чего выдает местоположение орудия.

Кроме функций артразведки, «Пенициллин» обеспечивает радиосвязь автоматизированных систем управления с внешними абонентами на расстоянии до 40 км.


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