ОПЕК покидает одна из арабских стран 3 3.12.2018, 10:26

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Катар объявил, что выходит из ОПЕК.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министра энергетики страны.

По имеющимся данным, процедуру выхода из организации Катар завершит уже в январе следующего года.

Правительство страны объясняет свое решение необходимостью сосредоточиться на долгосрочной стратегии развития и переориентироваться на добычу газа.

Напомним, сейчас в состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

Доля Катара в составе ОПЕК - одна из самых малых, но в мире в 2016 году страна занимала 25 место по объемам добычи (650 тыс. баррелей в день).

На 6-7 декабря назначена встреча членов ОПЕК и стран-партнеров. В ней, в том числе, примет участие Россия.