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Дональд Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном

  • 3.12.2018, 10:42
Фото: utro.ru

В данный момент рассматриваются три возможных страны, где пройдет встреча.

Президент США Дональд Трамп предположил, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале 2019 года.

Об этом передает телеканал CNN, сообщает «Новое время».

Трамп отметил, что в данный момент рассматриваются три возможных страны, где пройдет встреча. Также президент США сообщил, что нельзя исключать проведения переговоров в США.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.


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