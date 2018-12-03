В «Брузгах» на белорусско-польской границе BMW влетел под стоящую фуру 4 3.12.2018, 11:06

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Из автомобиля мужчину доставали спасатели.

Около пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе легковушка врезалась в фуру. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздно вечером 2 декабря. По предварительной информации, водитель BMW ехал в направлении границы и при опережении грузовика врезался в фуру DAF, которая стояла в левой полосе.

По словам водителя большегруза, он ехал в Польшу за товаром. После одной из остановок мужчина не смог завести автомобиль.

В результате ДТП водитель BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.