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В московском отеле от отравления водкой умер белорусский бизнесмен

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  • 3.12.2018, 11:15
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Эксперты изучают неизвестный порошок, найденный на тарелке в номере.

В московском отеле Four Seasons рядом с Манежной площадью, вероятно, от отравления водкой умер белорусский бизнесмен Игорь Санин. Точная причина смерти пока неизвестна. Некачественный алкоголь — одна из версий, отмечает "Московский комсомолец".

Сайт mskagency.ru не называет фамилию умершего и не пишет, что он из Беларуси. Отмечается, что 39-летний мужчина приехал в российскую столицу из Костромы (по другой версии, прилетел на несколько дней из Минска). Его тело нашли на полу в номере, в котором он жил, в ночь на 1 декабря.

Известно, что ранее предприниматель был осужден за незаконное хранение наркотиков. Эксперты изучают неизвестный порошок, найденный на тарелке в номере.


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