Фотофакт: Как выглядит рождественская елка в Вильнюсе 6 3.12.2018, 11:25

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В прошлом году главная елка Литвы стала самой красивой елкой в Европе.

1 декабря в Литве зажгли огни на главной рождественской елке на Кафедральной площади. Праздничный наряд елки оценивают по-разному, поэтому Delfi предлагает сравнить елку этого года с прошлогодней

В прошлом году главная елка Литвы стала самой красивой елкой в Европе. Городская мэрия сообщила, что елка была высотой 27 м. На ней было 70 000 лампочек, 900 игрушек, а общая площадь композиции составила больше 2500 кв. м. Автор идеи - Доминикас Концявичюс сказал, что елку украшали по образцу 2016 года.

1 декабря 2018 г. зажгли огни на главной рождественской елке на Кафедральной площади в Вильнюсе. В этом году елка также достигает 27 м в высоту и 50 в ширину, занимая все пространство рождественского городка. По словам автора проекта "Рождество в столице" Паулюса Юргутиса, в этом году из бюджета было получено около 300 000 евро, в прошлом году - 200 000 евро.

Юргутис сказал, что лозунг этого года: Вильнюс – время Рождества.

"Елка украшена стандартными спусковыми механизмами классических часов, с зубчатыми колесиками", – сказал Юргутис. В этом году композиция изображает один из символов Вильнюса. "Это колокольня Кафедральной площади. На колокольне есть часы, эти часы словно перебрались на площадь и повторяются в художественной композиции", - заметил он.