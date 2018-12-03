Заико: Белорусская экономика похожа на кошку, которая постоянно мяукает 5 3.12.2018, 11:40

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Леонид Заико

Беларуси необходимо отказаться от монополии власти.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал на страницах «Белгазеты», кому в нашей стране жить хорошо.

— В 1990-е гг. мои коллеги из Всемирного банка и других институтов попытались выяснить, что важнее — частная собственность или макроэкономические условия в стране. Оказалось, что последнее. Поэтому главное — создать хорошие макроэкономические условия. Ненормально, когда ВВП растет на 3,7%, а доходы — на 17%, как в Беларуси. Это разламывает всю макроэкономическую политику.

— Потому что руководство Беларуси все цепляется за модель Госплан/Госснаб, живет пятилетками, принимая все новые госпрограммы — одну за другой. Видно же, что эта модель сломалась еще 10 лет назад. Если хорошо присмотреться, то в середине 1990-х не было ни теоретических, ни управленческих, ни институциональных оснований для выбора именно ее. Возьмите любые секторальные вещи, на которые делали ставку, — они либо провалены, либо работают неэффективно. Примеров куча — «Ивацевичдрев», «Сукно», «Камволь», БПХО и т.д. Символ проваленной модернизации — «Борисовдрев» — выставлен на продажу. Желающих приобрести его что-то не видно. Вот Лукашенко разбил в пух и прах модернизацию цементной, стекольной промышленности, стройсектора.

— К сожалению, белорусский экономический тигр еще не родился. Пока имеем только кошку, которая постоянно мяукает и просит молока — дай, дай, дай.

— Как ни парадоксально, идея Лукашенко о социальном государстве и западная мейнстримовская теория — это сиамские близнецы. Идея концентрации капитала и ресурсов в руках государства возникла давно. Тот же Кейнс говорил: дайте нам полномочия — мы приведем экономику в состояние оптимума и эквилибриума, потому что мы — аристократы, мы лучше знаем, как и что делать. И Лукашенко говорит, что сделает все справедливо: у этого заберу, тому отдам — будет баланс, всем будет хорошо. В результате плохо всем. Или почти всем: есть 1%, которому хорошо. Это те, кому государство бесплатно или почти бесплатно дает коттеджи стоимостью $ 1,5 млн. Это те, кто ежегодно осваивает ~$ 7 млрд. бюджетных ресурсов и еще столько же — госбанков и госпредприятий. Вот и получается — хорошо 20 тыс., а хреново 7 млн.

— Работает закон равновесия: если кому-то очень хреново, то кому-то очень хорошо.

— Кто или что спасет Беларусь и мир от абсурдов? Или хотя бы минимизирует их влияние на экономическую и государственную политику?

— Во-первых, Беларуси необходимо отказаться от монополии власти. Во-вторых, закрыть чиновничий парк служебных автомобилей. Каждый из них уже давно прибарахлился собственным авто. Вот на них пусть и ездят.