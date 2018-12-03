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Статистика: 20% россиян получают менее $225 в месяц

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  • 3.12.2018, 11:52

Больше всего низкооплачиваемых работников - в Дагестане и Карачаево-Черкессии.

Каждый пятый работающий россиянин получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Такие данные приведены в исследовании РИА "Рейтинг", проведенном по заказу агентства РИА "Новости". Результаты исследования опубликованы в понедельник, 3 декабря, пишет "Немецкая волна".

Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане (46 процентов) и Карачаево-Черкесской республике (44 процента). В 22 регионах месячная зарплата не превышает 15 тысяч рублей у трети работников. При этом в ряде субъектов федерации - в частности, на севере России и Дальнем Востоке - нет людей, зарабатывающих менее этой суммы, отмечают авторы исследования. По их мнению, там подобная ситуация связана с высокими ценами на продукты и коммунальные услуги.

Доля высокооплачиваемых работников - 4,4 процента

Около 4,4 процента работающих россиян получают свыше 100 тысяч рублей в месяц после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За год их число увеличилось на 0,3 процента, утверждают составители исследования. Доля высокооплачиваемых работников превышает среднее значение по стране в 17 регионах, говорится в документе. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий автономный округ (27 процентов), Чукотский автономный округ (26 процентов) и Ненецкий автономный округ. Москва занимает пятую позицию (17,6 процентов).

Половина работающих россиян получает от 17 до 44 тысяч рублей. В 11 регионах нижняя граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч, а в 13 субъектах России составляет выше 50 тысяч рублей, утверждается в исследовании. При этом в 12 регионах среднестатистическая зарплата не превышает 27 тысяч рублей.


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