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Леонид Невзлин: Беларусь - моя любовь

  • 3.12.2018, 12:20
Леонид Невзлин

Корни известного в России и Израиле бизнесмена и общественного деятеля — из Беларуси.

Главный акционер нефтяной компании ЮКОС, бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета, член Постоянного комитета Форума свободной России Леонид Невзлин разместил в своем Телеграм-канале видеоролик «Беларусь. Звыш чакання», который был признан самым красивым на конкурсе в Шанхае.

Видео он сопроводил словами:

«Без политики.

Мы помним всё.

Беларусь - моя любовь.

Все мои предки оттуда.

Я в своё время решил «докопаться» до корней, и заказал исследование по истории моей семьи и одновременно по истории Восточной Беларуси - мест моих предков.

Получился очень содержательный и красивый двухтомник на русском языке для меня, моей семьи, близких и друзей.

Мы из хасидов по версии основателя хасидизма Бааль-Шем-Тов.

Я даже родился с ним в один день, правда, на много лет позже.

Немного «политики».

Первые экземпляры книг мы послали в Москву по почте.

Ни один не дошёл до адресата. В остальные страны - без проблем. 

Очень хочу туда, но, увы, пока не могу.

Посмотрите, как там красиво».

Ранее о своих белорусских корнях Леонид Невзлин рассказал в интервью Charter97.org.


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