Леонид Невзлин: Беларусь - моя любовь
- 3.12.2018, 12:20
Корни известного в России и Израиле бизнесмена и общественного деятеля — из Беларуси.
Главный акционер нефтяной компании ЮКОС, бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета, член Постоянного комитета Форума свободной России Леонид Невзлин разместил в своем Телеграм-канале видеоролик «Беларусь. Звыш чакання», который был признан самым красивым на конкурсе в Шанхае.
Видео он сопроводил словами:
«Без политики.
Мы помним всё.
Беларусь - моя любовь.
Все мои предки оттуда.
Я в своё время решил «докопаться» до корней, и заказал исследование по истории моей семьи и одновременно по истории Восточной Беларуси - мест моих предков.
Получился очень содержательный и красивый двухтомник на русском языке для меня, моей семьи, близких и друзей.
Мы из хасидов по версии основателя хасидизма Бааль-Шем-Тов.
Я даже родился с ним в один день, правда, на много лет позже.
Немного «политики».
Первые экземпляры книг мы послали в Москву по почте.
Ни один не дошёл до адресата. В остальные страны - без проблем.
Очень хочу туда, но, увы, пока не могу.
Посмотрите, как там красиво».
Ранее о своих белорусских корнях Леонид Невзлин рассказал в интервью Charter97.org.