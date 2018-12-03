Всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение 1 3.12.2018, 12:11

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Власти РФ чинят препятствия надлежащей защите военнопленных.

24 украинским морякам, захваченным в плен около Керченского пролива, предъявили обвинение еще 27 ноября, сообщил сегодня в Facebook адвокат Николай Полозов, сообщает "Гордон".

Их обвиняют по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

"Текущая ситуация в СИЗО "Лефортово". Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц почтой. В следственном управлении ФСБ не принимают никакие заявления от адвокатов и перенаправляют в общую приемную ФСБ на Лубянке. Сегодня я подам заявление и туда", – написал Полозов.

По словам адвоката, сейчас у него нет информации о том, кто является руководителем следственной группы по делу, "равно как и нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд".

"Также известно, что еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Как и ожидалось, органы государственной власти и должностные лица в РФ чинят препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных моряков", – добавил Полозов.