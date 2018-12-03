Клиенты - АЗС «Белоруснефть»: Вы еще за въезд заставьте заплатить! 2 3.12.2018, 12:18

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иллюстрационное фото

Белорус попал в неоднозначную ситуацию на одной из заправок.

Читатель onliner.by Павел попал в неоднозначную ситуацию на одной из АЗС сети «Белоруснефть» в Могилеве. За пользование туалетом с него потребовали плату. Выдали чек, в котором среди прочего есть надпись — «4сек». Что она означает? Павел поделился с нами своим видением сервиса на автозаправке.

Платный туалет

Дело было 23 ноября около 16:15 на АЗС №37 РУП ПО «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт».

— Мы приехали на АЗС возле Быховского рынка — вроде он так называется в Могилеве, я точно не знаю. Подошли к туалету, а он закрыт. Ну ладно. Мы в окошко, за ключом. А оттуда говорят: оплачивайте, — рассказал Павел. — Мы спросили: «А чек дадите?» «Без проблем», — отвечают и дают квиток.

Действительно, Павел получил чек. Там указан тариф за пользование услугой общественного туалета: «4сек*0,17 = 0,68 BYN». Также указан НДС: «20% = 0,11 BYN». Все как положено. Вот только что означает «4сек»?

— Я бы за 4 секунды не успел, — смеется Павел. — Это ошибка. Там должно быть указано не «сек», а «чел.» — нас было четыре человека.

17 копеек — небольшие деньги. Хотя обычно на АЗС плату за подобную услугу не взимают.

— Дело не в стоимости. Просто я где только не ездил, а это и Европа, и Россия, и Прибалтика, даже Беларусь (и те же станции «Белоруснефти») — больше нигде не встречал платных туалетов на АЗС, — говорит наш читатель. — Пытался уточнить на этой станции в Могилеве, что это за нововведение, а мне говорят, что положение у них есть (или инструкция — я уже не помню), поэтому все законно.

Особенно обидно то, что за оплату никакого улучшенного сервиса клиенты не получили.

— Туалет как туалет, все как и везде — все делаешь самостоятельно, — разъяснил Павел.

Официальный комментарий

Идет ли речь о каком-то эксперименте на отдельно взятой станции, или теперь на всех АЗС сети будут требовать оплату за пользование туалетом? За комментарием мы обратились в ПО «Белоруснефть».

— Плата за посещение туалета на АЗС №37 в Могилеве введена с 31 января 2017 года и рассматривается руководством предприятия «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» как вынужденная мера. Автозаправочная станция расположена по соседству с рынком «Быховский», посетители и персонал которого регулярно пользовались услугами туалета на АЗС. Это, в свою очередь, создавало неудобства для клиентов автозаправочной станции и увеличивало издержки на содержание санитарного объекта, — пояснили в ПО «Белоруснефть».

Там также отметили, что стоимость одного посещения туалета на АЗС №37 установлена в размере 17 копеек.

— По чеку №1432344 услугой воспользовались 4 человека, поэтому полная оплата услуги (по действующему прейскуранту) составила 68 копеек. К сожалению, при подготовке чека неверно была выбрана единица измерения. Из эталонного справочника ошибочно была введена единица измерения сек (секунда) вместо чел. (человек), — разъяснили в ПО «Белоруснефть».