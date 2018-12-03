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10 фильмов 1990-х, которые никогда не утратят актуальности

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  • 3.12.2018, 12:33
  • 3,558

Эти картины не нуждаются в римейках.

Вот 10 фильмов разных жанров из 1990-х, которые, на мой взгляд, никогда не утратят актуальность, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

«Молчание ягнят» (1991)

Легендарный триллер по роману Томаса Харриса, который до сих пор остается непревзойденным шедевром в своем жанре. И благодаря отличному сценарию, который (не считая концовки) в целом бережно относится к оригинальному литературному материалу. И благодаря потрясающей режиссуре Джонатана Демме (чего стоит хотя бы постановка диалогов с актерами, смотрящими прямо в камеру). И благодаря безупречным актерским работам Энтони Хопкинса и Джоди Фостер.

«Основной инстинкт» (1993)

Фильм, окончательно оформивший «развод» Голливуда с традиционными нравственными ценностями в кино. Слетающий с катушек полицейский-алкоголик заводит роман с писательницей, судя по всему, убивающей своих любовников. Лучшая работа голландца Пола Верховена в Голливуде, знаковая роль Шэрон Стоун, обессмертившая ее имя в кино.

«Достучаться до небес» (1997)

Немецкий фильм о двух смертельно больных людях, которые решают напоследок немного пошалить, в свое время называли европейским ответом на Криминальное чтиво.

Но время расставило все по своим местам. Достучаться до небес — это бессмертная сага о любви к жизни, один из самых оптимистичных и жизнеутверждающих фильмов всех времен. Причем, это тот случай, когда сложная философская тема подается без артхаусного пафоса, а в виде комедийного боевичка, который может «зайти» даже весьма непритязательному зрителю.

«Форрест Гамп» (1994)

Любить этот фильм стало в последнее время даже как-то неприлично. Как правило, его называют в числе своих любимых фильмов всех времен примерно 99% людей на планете Земля. Но фильм от этого хуже не становится. Это по сути философская притча о смысле жизни, аккуратно вплетенная в социальную историю США 1960-1980-х. И Том Хэнкс мог бы больше ничего не играть, и все равно считался бы великим актером.

«Игра» (1997)

Из всех фильмов Дэвида Финчера я больше всего люблю именно этот. Режиссеру удается достичь неимоверного напряжения и создать атмосферу саспенса, которой позавидовал бы сам Хичкок. Настоящий триллер не обязательно завязан на лужах крови и отрезанных конечностях. Неизвестность пугает намного больше.

«Миссис Даутфайр» (1993)

Бессмертная комедия о человеке, который потерял семью, и пытается любой ценой вновь завоевать любовь своих детей. Сказка о человечности, любви, сопереживании. И, конечно, это попросту очень смешная и добрая комедия, на 90% обязанная своим успехом актерскому гению Робина Уильямса.

«Девушка на мосту» (1999)

Французская черно-белая мелодрама о девушке, которая хотела покончить с собой, но встретила циркача, который уговорил ее стать его партнершей в трюке с метанием ножей.

Это очень глубокий фильм о близости двух людей. О близости, которая намного интимнее, чем секс. Фильм, который пытается понять, что такое любовь как таковая.

И если вам кажется удачным слащавый дуэт Райана Гослинга и Эммы Стоун из Ла Ла Ленда, то посмотрите Девушку на мосту. Даниэль Отой и Ванесса Паради — вот действительно это экранная химия.

«Скала» (1996)

Нет, я не сошел с ума. И фильм Майкла Бэя оказался в этом списке отнюдь не по ошибке. Скала — это вершина голливудского экшна 1990-х. Здесь попросту великолепный динамичный сценарий, в котором умудрились хорошо прописать даже третьестепенных персонажей, не говоря уже о второстепенных и главных. Здесь великолепные перестрелки и боевые сцены (они совсем не кажутся устаревшими даже 20 лет спустя). А еще здесь — прекрасные актеры, харизма которых временами ярче самых хорошо прорисованных взрывов на экране. Ярче всего, конечно, Шон Коннери и Эд Харрис. И даже Николас Кейдж тут вполне неплох.

«День сурка» (1993)

Такой же фильм «по умолчанию» в списке самых любимых фильмов у миллионов людей по всему миру. И не зря. История о человеке, который застрял в одном унылом дне и смог выбраться из него, только когда переосмыслил свою жизнь, является мощным философским месседжем в приятной комедийной упаковке.

Таким был Голливуд когда-то. Важные вещи рассказывались в доступной форме, весело и с огоньком.

«Телохранитель» (1992)

Образец классической голливудской мелодрамы и эпического сторителлинга. В основе фильма — безупречный сценарий, история захватывает, развитие сюжета логично и приправлено некоторой детективной интригой, концовка не размазана. И все это приправлено хорошими актерскими работами и великолепной музыкой. Боюсь показаться банальным, но все же эта фраза так и рвется наружу: «сейчас так не снимают».


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