Прогноз по курсам валют: на сколько в Беларуси подорожают доллар и евро 3.12.2018, 12:46

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Рубль дешевеет уже вторую неделю.

Как белорусский рубль поведет себя по отношению к валютной корзине в первую неделю декабря? Какие факторы влияли и влияют на курсы валют?

Об этом в комментарии Myfin.by рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

- На завершившейся неделе белорусский рубль снизился к валютной корзине. И это снижение идет уже вторую неделю.

Вообще сейчас можно говорить о влиянии как внешних факторов, так и чисто внутренних. Основной внешний фактор ушедшей недели - серьезное падение российского рубля. Параллельно с этим, можно говорить о снижении белорусского рубля к валютной корзине.

Причины падения российского рубля понятны. Оно произошло после случившегося в воскресенье, 25 ноября, инцидента с Украиной в Керченском проливе. В результате за неделю доллар к российскому рублю подорожал на 1,4%, евро вырос чуть меньше - на 1,3%.

На белорусском рынке доллар за неделю подорожал к белорусскому рублю на 1,26%.

Евро подорожал на 1,11%.

Российский рубль подешевел на 0,17%.

В результате, вслед за долларом и евро, корзина подорожала на 0,52%.

Вот это снижение белорусского рубля к корзине вызвано, по всей видимости, сезонным фактором. У нас достаточно часто такое падение белорусского рубля наблюдается в последних числах месяца, иногда - в первых числах нового месяца.

Это связано с тем, что в эти сроки многие крупные компании возвращают валютные кредиты и оплачивают импортные контракты. Для этого им нужна валюта. И они могут выходить за ее покупкой на валютный рынок.

У нас валютный рынок достаточно неглубокий. Средний дневной объем биржевого валютного рынка - около 30 млн долларов в день. Поэтому выход компаний с суммами покупок, условно говоря, в несколько десятков миллионов долларов может серьезно двигать белорусский валютный рынок.

На текущей неделе я ожидаю, что могут сохраниться обе эти тенденции: во-первых, снижение российского рубля к иностранным валютам, а во-вторых, снижение белорусского рубля, то есть рост стоимости валютной корзины.

По итогам этой недели доллар может подорожать до 2,15 белорусского рубля.

Евро может вырасти в цене до 2,44 белорусского рубля.

Российский рубль может незначительно снизиться - до 3,20 белорусского рубля за 100 российских.