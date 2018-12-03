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Порошенко озвучил страшные цифры о войне с Россией

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  • 3.12.2018, 12:49
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Петр Порошенко

Кремль несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по данным Организации объединенных наций, были убиты свыше 10 тыс. и получили ранения более 23 тыс. человек.

Как информирует censor.net, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув ответственность РФ за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

"С начала вооруженной агрессии РФ, по данным ООН, более 10 тыс. человек убиты, более 23 тыс. получили ранения", - заявил Порошенко, открывая форум "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных ею территориях: "Многочисленные случаи умышленных убийств и внесудебных казней, похищение, содержание в нечеловеческих условиях".


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