Власти запустили декрет о «тунеядцах» вместо реформы ЖКХ? 13 3.12.2018, 13:04

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Внимательно следите за жировками, которые вы получите в феврале за январь.

Выступая на телеканале «Беларусь-1», министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, успешно сформирована и запущена в эксплуатацию. На момент запуска в нее включены данные почти на полмиллиона человек, которые, похоже, и оплатят все недочеты системы ЖКХ, пишет «Экономическая газета».

Напомним, что этот сервис, сразу же получивший в народе название «базы данных тунеядцев», был создан в целях реализации Декрета от 25.01.2018 № 1 «О содействии занятости населения», который является новой редакцией Декрета от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», вызвавшего в свое время нешуточные волнения в обществе. База данных также предусмотрена постановлением правительства об утверждении перечня услуг, которые «провинившиеся» перед государством граждане будут оплачивать по «полной программе» (в документах это звучит как оплата по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг).

Напомним, что в перечень таких услуг включены горячее водоснабжение и теплоснабжение, а также газоснабжение при наличии индивидуального газового отопления. Предполагается, что за снабжение горячей водой граждане, попавшие в базу данных, должны будут платить в полном объеме уже с 1 января 2019 г., а за газ и тепло – с 1 октября 2019 г.

Так что внимательно следите за жировками, которые вы получите в феврале за январь. Если сумма оплаты за горячую воду неожиданно и резко выросла, вас, скорее всего, назначили «тунеядцем», которому теперь придется или платить «по полной», или доказывать, что вы «не верблюд». При этом И. Костевич заверила, что «предусмотрен перерасчет на коммунальные услуги, если человек предоставит информацию, что он последний месяц из квартала работал». Пока запланировано, что обновление базы данных будет осуществляться ежеквартально.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».