Белорусы Нью-Йорка отпраздновали 98-ю годовщину Слуцкого восстания 3.12.2018, 13:19

Активисты почтили память героев-случчан.

2 декабря 2018 года белорусы Нью-Йорка отпраздновали 98-ю годовщину Слуцкого восстания. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы.

Мероприятие прошло в белорусском центре при соборе св. Кирилла Туровского в Бруклине и было организовано Бруклинском отделом Белорусско-Американского Объединения.

Памятное мероприятие началось с молебна в память Слуцких героев. Его открыл председатель Бруклинского отдела БАЗА Сергей Куделич, который выразил слова благодарности героям-случчан за их смелый и самоотверженный подвиг.

После было зачитано поздравление председателя Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвиллы. В основной части мероприятия был доклад "Слуцкое восстание. Как это было", который зачитала активистка Бруклинского отдела, Татьяна Бурак. После чего присутствующие просмотрели отрывок из фильма "На чорных лядах".

В праздничном мероприятии принял участие гость из Беларуси, белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, Александр Смоленчук, который презентовал в Нью-Йорке свою книгу. Он поделился с присутствующими интересными фактами из своих личных исследований, которые касаются Слуцкого восстания, а также рассказал о своей новой книге «Раман Скірмунт (1868–1939). Жыцьцяпіс грамадзяніна Краю».

Во время мероприятия также состоялась презентация двух последних книг Зенона Позняка, изданных в октябре-ноябре этого года - «Краявід перад нізінай” і “Цяжкі час, т.4".

Обе книги являются публицистическими произведениями. Первая книга посвящена освещению основных факторов развития человеческой цивилизации и опасных явлений в этом процессе. "Цяжкі час, т.4" состоит из выбранных статей и материалов Зенона Позняка, которые дают проекцию на события и содержание 2011-2015 годов с позиции национального противодействия и борьбы за Беларусь.