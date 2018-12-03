закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Белорусы Нью-Йорка отпраздновали 98-ю годовщину Слуцкого восстания

  • 3.12.2018, 13:19

Активисты почтили память героев-случчан.

2 декабря 2018 года белорусы Нью-Йорка отпраздновали 98-ю годовщину Слуцкого восстания. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы.

Мероприятие прошло в белорусском центре при соборе св. Кирилла Туровского в Бруклине и было организовано Бруклинском отделом Белорусско-Американского Объединения.

Памятное мероприятие началось с молебна в память Слуцких героев. Его открыл председатель Бруклинского отдела БАЗА Сергей Куделич, который выразил слова благодарности героям-случчан за их смелый и самоотверженный подвиг.

После было зачитано поздравление председателя Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвиллы. В основной части мероприятия был доклад "Слуцкое восстание. Как это было", который зачитала активистка Бруклинского отдела, Татьяна Бурак. После чего присутствующие просмотрели отрывок из фильма "На чорных лядах".

В праздничном мероприятии принял участие гость из Беларуси, белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, Александр Смоленчук, который презентовал в Нью-Йорке свою книгу. Он поделился с присутствующими интересными фактами из своих личных исследований, которые касаются Слуцкого восстания, а также рассказал о своей новой книге «Раман Скірмунт (1868–1939). Жыцьцяпіс грамадзяніна Краю».

Во время мероприятия также состоялась презентация двух последних книг Зенона Позняка, изданных в октябре-ноябре этого года - «Краявід перад нізінай” і “Цяжкі час, т.4".

Обе книги являются публицистическими произведениями. Первая книга посвящена освещению основных факторов развития человеческой цивилизации и опасных явлений в этом процессе. "Цяжкі час, т.4" состоит из выбранных статей и материалов Зенона Позняка, которые дают проекцию на события и содержание 2011-2015 годов с позиции национального противодействия и борьбы за Беларусь.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип