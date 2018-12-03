закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Несколько советов, как чувствовать себя комфортно во время полета

  • 3.12.2018, 13:30

Найден способ облегчить длительный перелет.

Эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут чувствовать себя комфортно во время длительного перелета. Об этом сообщает Express (перевод — lenta.ru).

Во-первых, до вылета можно выпить таблетку активированного угля, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением на борту. Также перед полетом рекомендуется прогуляться по аэропорту, чтобы в самолете чувствовать себя энергичным.

Помимо этого, Ассоциация врачей авиационной медицины посоветовала пассажирам выпивать во время рейса по крайней мере один стакан (250 миллилитров) воды каждый час, чтобы справиться с обезвоживанием организма. По словам представителей, низкая влажность воздуха на борту самолета (20 процентов) приводит к головным болям и сухости в горле.

Следующий совет — каждый час немного разминаться во время полета. «Просто прогуляйтесь до уборной или до кресла своей тети, которая сидит в другой части самолета», — посоветовал один из экспертов.

Кроме того, для комфортного перелета следует выбирать удобную одежду, которая не сковывает движения.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип