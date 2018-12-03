Никол Пашинян: В деле борьбы с коррупцией никаких компромиссов не будет 3.12.2018, 13:36

Никол Пашинян

Фото: news.am

В Армении хотят возбудить уголовное дело против экс-министра охраны природы.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к вопросу ходатайства Генпрокуратуры к Национальному собранию о возбуждении уголовного дела и аресте депутата Арама Арутюняна. Как сообщает «Арменпресс», в рамках предвыборной агиткампании, на встрече с жителями города Арарат Никол Пашинян сообщил, что Генпрокуратура обратилась с ходатайством к Национальному собранию о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Арама Арутюняна.

“Арам Арутюнян – бывший министр охраны природы, и он подозревается во взятии взятки размером 14 млн долларов. Это очередное подтверждение тому, что мы будем последовательны в деле борьбы с коррупцией”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что на примере этого дела хочет представить, почему борьба с коррупцией во многих случаях долго длится. “Я заню, что есть вопросы, и очень важно, чтобы мы все представили подробности процесса.

Касательно этого дела, если мне память не изменяет, объявление было дано гражданином около 4 месяцев назад – может даже 5 месяцев назад. Поскольку, согласно предварительным данным, эти действия проводились через зарубежные банки, расследование уголовного дела не могло продолжаться, пока не было официального ответа от одного из этих банков, которое было отправлено через Министерство иностранных дел.

Когда я в Национальном собрании выступал как кандидат в премьер-министры, я сказал, что процедуры наших зарубежных партнеров таковы, что быстрее быть не могло – по объективным и субъективным причинам. Получение ответа, которого ждали наши следственные органы, продлилось около 4 месяцев. Они изначально знали, каким будет ответ, но пока этот ответ не официален – человека нельзя было обвинить”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении подчеркнул, что много было случаев, когда уголовное дело возбуждалось, а потом обвиняемый освобождался в зале суда. “И среди людей были разговоры или некоторые в соцсетях пытались создать впечатление, якобы власти организовали шоу: поймали, договорились о чем-то, отпустили.

Я хочу прямо глядя вам в глаза сказать, что в деле борьбы с коррупцией никаких компромиссов не будет. Это исключено, чтобы мы за спиной у народа пошли бы на какую-либо сделку по какому-то вопросу, тем более по таким вопросам, которые имели принципиальное значение в деле осуществления бархатной народной революции. Я хочу, чтобы мы запротоколировали: никаких сделок за спиной народа не будет. Разграбленные средства должны быть до копейки возвращены”, - подчеркнул Никол Пашинян.