В Беларуси продолжаются массовые увольнения 1 3.12.2018, 13:42

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Организации уволили за 10 месяцев нынешнего года больше 612 тысяч работников.

Организации уволили за 10 месяцев нынешнего года чуть больше 612 тысяч работников. При этом трудоустроили предприятия за этот период на 32,7 тысячи человек меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. В статистике не учитываются микроорганизации, а также малые организации без ведомственной подчиненности, пишет tut.by.

В минусе строительство (принятых на 20,7% меньше, чем уволенных), сельское, лесное и рыбное хозяйство (-33,6%), обрабатывающая промышленность (-13,6%), финансовая и страховая деятельность (-34,5%).