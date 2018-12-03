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Власти Беларуси против усыновления детей людьми с инвалидностью

  • 3.12.2018, 14:04

Решение белорусского Минздрава противоречит нормам Конвенции ООН.

Ольга решила усыновить ребенка, когда увидела новость, что под двери больницы в соседнем городе подкинули младенца.

Однако оказалось, что кандидатом в усыновители в Беларуси она стать не может - по решению Минздрава, сообщает BBC.

Врожденный вывих тазобедренного сустава спровоцировал у нее нарушение кровообращения и привел к ампутации части ноги. Несмотря на инвалидность, она не прекратила занятия спортом и ведет свой бизнес.

Но по постановлению Минздрава Беларуси, усыновить ребенка в Беларуси не могут люди с болезнями костно-мышечной системы, врожденными аномалиями, последствиями травм, которые привели к выраженным нарушениям функций.

Юристы и правозащитники утверждают, что отказ Ольге в праве на усыновление на основе одного лишь медицинского заключения противоречит нормам Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Беларусью.


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