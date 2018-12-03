Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе Украины с Россией 3.12.2018, 14:05

Петр Порошенко

Статус законопроекта определен как неотложный.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, сообщает «Гордон».

Текста проекта закона на сайте Верховной Рады Украины пока нет.

Статус законопроекта определен как неотложный.

Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против этого путем письменного уведомления.

28 августа 2018 года в Киеве во время 13-го совещания послов Украины в иностранных государствах президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Президент отметил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала этого процесса.