Лукашенко: Чтобы пофамильно установили, кто довел предприятие до такого состояния 29 3.12.2018, 14:16

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Диктатор заявил, что деньги, идущие на госпредприятия, расходуются впустую.

Лукашенко предложил подумать, куда потратить еще 500 миллионов государственных денег.

Для начала он потребовал обеспечить согласованность действий «прежде всего внутри правительства».

— Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать, — заявил Лукашенко на совещании, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Одной из тем нынешнего совещания стали очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК.

— К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, — сказал он.