Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео

Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео3
- 3.12.2018, 14:28
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Необычные покупатели посетили американский супермаркет.
Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения, пишет lenta.ru.
Один из бобров ушел почти сразу, тогда как другому понадобилась помощь продавца. Работники торговой точки Cumberland Farms пояснили, что животные заглянули в магазин в поисках дешевых закусок. По словам сотрудников, бобры прогулялись к супермаркету от соседней реки Nashua.