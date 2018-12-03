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Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео

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  • 3.12.2018, 14:28
  • 1,916
Фото: imago stock&people/Globallookpress.com

Необычные покупатели посетили американский супермаркет.

Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения, пишет lenta.ru.

Один из бобров ушел почти сразу, тогда как другому понадобилась помощь продавца. Работники торговой точки Cumberland Farms пояснили, что животные заглянули в магазин в поисках дешевых закусок. По словам сотрудников, бобры прогулялись к супермаркету от соседней реки Nashua.


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