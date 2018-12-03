«Девушки, услышав, что ты с завода, сразу теряют интерес» 27 3.12.2018, 14:59

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Электромонтер с МТЗ о зарплате «по пятьсот», престижности и мечтах.

Александру 25 лет, и сейчас он электромонтер на тракторном заводе. После смены возвращается домой в Каменную Горку — там ремонтирует телефоны, разрабатывает свое «интерактивное зеркало», пишет onliner.by.

В отпуск ездит в Буковель инструктором по сноубордингу. Говорит, что в месяц чистыми выходит примерно $700. Однажды парень просто не выдержал потока жалоб на низкую зарплату и пришел рассказать журналистам о своем взгляде на жизнь. Публикуем его монолог.

«Звали в Дом правительства электриком, но работа была неинтересная»

Родился и вырос я в Минске в многодетной семье. У меня еще есть сестра и три брата, младшему недавно исполнился год. Учился в 165-й школе, после девятого класса поступил в колледж электроники на специальность «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». На распределении у нас все хотели попасть на МТЗ, потому что по остальным вакансиям типа МАЗа, «Интеграла» или метрополитена были зарплаты гораздо меньше. На МАЗе, к примеру, на тот момент была четырехдневка, зарплаты упали…

Но на тракторный завод попасть было сложно: из нашего колледжа они практически никого не брали. Мне повезло устроиться к ним на практику, меня заметили и оставили работать. Помню, как в первый день собралась вся бригада и стала задавать мне вопросы на знание. К счастью, я смог ответить на все. Более того, после окончания колледжа уже получил четвертый разряд, хотя мои однокурсники выходили максимум с третьим.

Да, оборудование на МТЗ не суперсовременное, но чтобы разобраться в нем и набраться опыта, лучше места нет. Главное ведь — чего ты сам хочешь от работы.

Я стал хвостом ходить за ребятами и смотреть, что они делают, как решают задачи по ремонту. Был всегда чумазый, потому что первое время мне, как новичку, доверяли только самую грязную работу. Но потихоньку меня натаскали.

После колледжа я решил идти на заочку в БНТУ по своей же специальности, и тут настал осенний призыв. Я не откосил. Не видел смысла. У меня вообще нет привычки избегать каких-то вызовов судьбы. Взял академический отпуск и пошел служить в 86-ю бригаду связи в Уручье.

Не могу сказать, что эти полтора года службы были для меня выброшенными из жизни. Они показали мне цену свободы. Ты постоянно видишь, как за забором ходят люди, которые могут пойти куда угодно, а у тебя, к примеру, развод, дежурство и так далее. В общем, начинаешь ценить то, что есть.

Из армии я вышел абсолютно другим человеком: более уверенным, более подготовленным к жизни. До армии был… печаль.

Сразу после дембеля попробовал искать другое место. Был 2014 год. Сунулся на МАЗ — с зарплатой было все очень грустно. Звали в Дом правительства электриком, почти оформился. Но потом передумал: работа была неинтересная. Нужно было ремонтировать розетки, менять лампочки и не более того. Далеко не предел мечтаний.

Поэтому вернулся на МТЗ, так как там все-таки более разнообразные и интересные задачи.

Когда знакомишься с девушкой и говоришь, что ты работаешь электриком на МТЗ, они сразу начинают тебя динамить.

Знаете, однажды мы с друзьями провели социальный эксперимент на Зыбицкой. Мне было просто интересно, как девушки будут реагировать на одного и того же человека, но с разной работой: обычного электрика с МТЗ, который хочет познакомиться, и на руководителя стартапа. Представляешься как электрик с завода — и у многих пропадает к тебе интерес. Когда же достаешь свою визитку, на которой написано, что ты руководитель проекта, тебе возвращают ее с несколькими номерами телефонов. Два абсолютно противоположных результата, хотя в тебе лично все осталось таким же, как было.

Вот это меня очень бесит — когда парню, если он не «упакован» в нужную обертку, девушки не дают шанса. Вы ведь не знаете, почему человек занимается тем или иным делом, не знаете самой этой среды, а выводы делаете, исходя из того, что сами себе придумали и где-то услышали.

Вот в моем окружении, к примеру, электрик ценился бы на уровне стартапера. Потому что электрик всегда, в любой ситуации сможет прокормить себя и семью с помощью своих рук. Починить проводку или розетку нужно даже программисту.

«Свое свободное время стараюсь тратить на что-то полезное и всегда где-то подработать»

Я часто читаю СМИ и вижу эти бесконечные жалобы по поводу 300 рублей, которые появляются в новостях про среднюю зарплату или же в текстах о бюджетах. Особенно меня бесят такие комментарии от заводчан. Мне всегда хочется спросить: «А что ты делаешь вне работы, вне этих восьми часов на заводе?» Реально ведь остается огромное количество времени. Что вы в это время делаете? Смотрите сериальчики или в «танчики» залипаете? Так на что жалуетесь-то?

Лично мне всегда обидно убивать свое время на какую-то ерунду, тем более зная, что его никогда уже не вернешь. Поэтому я стараюсь использовать его для самообразования или подработок. К примеру, изучил дома 3D-моделирование с нуля.

В 17 лет я пошел на стройку, замешивал там растворы. Потом захотел открыть свой мелкий бизнес. Скопил $100, закупил за границей светящиеся шнурки и кепки и решил их продавать. Ничего не продал вообще, но это был большой урок для меня.

Потом параллельно работе я еще много раз пытался запускать свое дело — от продажи спортивных камер до торговли системами «умный дом». Не выходило. Мог бы, конечно, опустить руки, но не стал. Начал заниматься телефонами: купил разные модели и попытался их чинить, смотря уроки на YouTube. Некоторые разбивал, некоторые ремонтировать не выходило, но в конце концов смог. Теперь у меня есть полезный навык, который может приносить доход.

Вот уже несколько лет мы с друзьями разрабатываем проект интерактивного зеркала. Это зеркало, которое не только показывает отражаемое изображение, но еще и высвечивает любую интересующую информацию.

Как-то наткнулись на похожую идею в интернете, но возможности того зеркала были очень ограниченные. Решили усовершенствовать его и сделать гораздо лучше, чтобы его можно было использовать где угодно — от ванной у себя дома до торговых центров. Смогли решить ряд технических моментов и даже продать первый прототип. Сейчас вот думаем, как поставить производство таких зеркал на поток.

Опять же сноуборд. Учился кататься на нем сам, падал, даже сознание терял от боли, но научился. Было важно доказать саму себе, что смогу. В прошлом году я поехал в Буковель, а чтобы не просто отдыхать, обучился и сдал экзамен на инструктора по сноубордингу. Даже успел неделю откатать занятия. Сейчас вот снова поеду уже на полноценные три недели. Фактически окуплю отдых и еще прилично заработаю.

Благодаря подработкам сейчас у меня выходит в среднем около $700 в месяц. В белорусских реалиях это очень и очень неплохой вариант. Этого результата бы не было, если бы я тратил свое время на сериалы и написание «ноющих» комментариев в интернете.

Мне кажется, у каждого человека есть свои способности, которые он может развивать. Да господи, две руки — это уже капитал! У меня пока нет конкретного бизнеса, раз пять я начинал, и пока успеха, о котором я мечтаю, не вышло. Пока все только в потенциале. Но я верю, что хотя бы одна из идей должна выстрелить. Главное — это не опускать руки.

В перспективе я хочу иметь свою стабильную компанию или мелкий бизнес. Возможно, это будут интерактивные зеркала, возможно, продвинутая электрика или что-то еще. Не особо важно, чем конкретно буду заниматься, главное, чтобы то, чем я занимаюсь, нравилось мне и другим. Чтобы там были хорошие условия работы, хорошая зарплата и чтобы люди приходили на работу с горящими глазами. Сейчас я стремлюсь к этому. Но даже если не достигну, открою всего лишь небольшую кофейню и никогда не буду ни о чем жалеть. Я хотя бы пытался. А вы?