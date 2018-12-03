В ответе на петицию о городовом «Белая Русь» рассказала о «бездомной собачке» 9 3.12.2018, 14:42

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Провластная организация отметилась абсурдным ответом.

Совсем недавно на сайте petitions.by появилась петиция с призывом убрать скульптуру городового, провоцирующую жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия.

Белорусы активно собирали подписи за снос царского городового.

Cегодня автор петиции, блогер Евгений Липкович, опубликовал в «Фейсбуке» ответ на петицию из «Белой Руси».

В своем ответе провластная организация рассказала о «бездомной собачке, которая ищет защиты у царского городового» и «спокойствии на улицах, которое является заслугой белорусской милиции».

Напомним, что 15 ноября подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.

В ответ белорусы начали проводить флешмоб с социальных сетях и протестные перфомансы возле памятника городовому в Минске.