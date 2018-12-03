Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы 37 3.12.2018, 14:44

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МИХАИЛ БОЯРСКИЙ

ФОТО: АНТОН СЕРГИЕНКО

Российский артист считает, что оценивать произведения необходимо «по критериям «ум, честь и совесть».

Народный артист России Михаил Боярский считает, что любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно отечественного зрителя. Как пишет lenta.ru, oб этом актер заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», — подчеркнул Боярский, добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям "ум, честь и совесть"».

Артист объяснил необходимость возвращения худсоветов тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене якобы царит разврат.

«Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — подчеркнул он.

По словам Боярского, когда Карлсон голым летает за Фрекен Бок — это ужасно. Артист отметил, что еще не видел такого фильма, но он скоро появится, поскольку «тенденция такова».

Предложение Боярского прокомментировал в «Фейсбуке» театральный критик Павел Руднев:

- Михаил Боярский желает, чтобы худсоветы сражались с плохой музыкой и плохими пьесами.

А мне кажется стыдно быть артистом и не знать истории культуры родной страны: здесь цензура во все времена сражалась с хорошей музыкой и хорошими пьесами.

Владимир Бортко поддержал Михаила Боярского. Владимир Бортко за цензуру. Фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" был поставлен по повести, которую советская цензура скрывала 62 года от читателя. Но Владимир Бортко все равно за цензуру.

Михаил Боярский снялся в таких фильмах, как «Новогодние приключения Маши и Вити», «Звезда пленительного счастья», «д’Артаньян и три мушкетера», «Пеппи Длинныйчулок», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Тарас Бульба». С 1968-го по 1969 год он пел в рок-группе «Кочевники», в 1990-х — в коллективе «Сильвер».