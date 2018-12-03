У Турции есть пять причин закрыть Босфор для России 8 Cергей Климовский

3.12.2018, 14:58

6,376

Порошенко вовсе не случайно позвонил Эрдогану с предложением вмешаться в ситуацию.

Первая причина для закрытия Турцией прохода через Босфор кораблей РФ более чем очевидна – агрессия России и нарушение ею целого ряда базовых норм международного права. На неё и указал 29 ноября командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве. Он также изложил и техническую сторону этого в рамках Конвенции 1936 г., подписанной в швейцарском городе Монтрё. Турция получила публичное официальное обращение от Украины, и теперь слово за ней. Для обсуждения в Стамбул 3 декабря летит Борис Бабин, представитель президента Украины в АРК.

Обоюдная заинтересованность Украины и Турции в безопасном судоходстве в бассейне Чёрного моря и деоккупации Крыма тоже очевидна. В этом заинтересован и Евросоюз, у которого есть свой веский аргумент, чтобы стимулировать Турцию к закрытию Босфора. Этот аргумент – безвизовый режим для Турции. Противниками безвиза для Турции долго были в основном Австрия и Германия, но теперь они могут изменить мнение. "Первая ласточка" – призыв 30 ноября Аннегретой Крамп-Карренбауэр, соратницей Меркель, к правительствам ЕС и США запретить вход в свои порты кораблям РФ до прекращения ею агрессии против Украины. Призыв направлен не только миру, но и внутрь Христианско-демократической партии, в которой 7-8 декабря будут выбирать нового лидера, взамен ушедшей Меркель. Крамп-Карренбауэр – один из основных претендентов, и её отношение к РФ более жёсткое, чем у Меркель.

В Германии, половина экономики которой работает на экспорт, очень заинтересованы в смене политического режима в РФ на что-то с более человеческим лицом. Но в России нет нового Ленина, которому можно дать денег, чтобы он прекратил войну. Так почему бы их не дать Эрдогану, чтобы он вынудил РФ прекратить войну? Перспективная идея, и у неё есть несколько бонусов для самой Германии. Россия однозначно обидится на Турцию за закрытие Босфора и сотворит нечто "зеркальное". Самое очевидное – откажется строить первую в Турции АЭС "Аккую" в городе Мерсин.

Переговоры о возведении её шли с 2010 г., но только в апреле 2018 г. русские начали заливать бетон в основание АЭС. "Начинку" в ней, возможно, уже будет делать компания "Сименс". Для "Сименс" это будет не только реабилитацией после истории с её турбинами в Крыму, расследование которой сейчас обрело в Германии "второе дыхание", но и "ответкой" за АЭС в Бушере. Её в 1975 г. начинала строить "Сименс", но прекратила в 1980 г., когда Иран попал под санкции, а в 1992 г. в Бушер влезла России и в 2010 г. торжественно ввела АЭС в строй. Но реальный запуск произошёл лишь через два года после торжественного. От такой смены строителей Турция только выиграет.

Так что, помимо безопасности, у Турции есть вторая веская причина закрыть Босфор – это будет способствовать её интеграции и принятию в ЕС, переговоры о чём слишком затянулись. Закрытие Босфора и присоединение Турции к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма явно выведут эти переговоры из тупика. Более того, Турция, закрыв Босфор, избавит ЕС от его сложных размышлений: эффективны санкции или нет. После нападения 25 ноября на украинские корабли в ЕС многие требуют решительных новых санкций. Даже друзья Путина среди политиков в Венгрии и в Италии будут вынуждены смириться с этим и приумолкнуть.

Но требовать – это одно, и совсем другое – делать. В декабре ЕС будет традиционно обсуждать продление санкций, и не традиционно – их расширения, и Турция, закрывающая Босфор для РФ, в этой ситуации становится для него просто подарком небес. Можно не уговаривать политиков Италии, всё сделает Турция, и от ЕС лишь потребуется её всемерно поддержать и отблагодарить.

Третья причина – Сирия. Точнее – "Сирийский экспресс" с оружием Асаду из РФ и её войсками. Закрытие Босфора для РФ и пролета её военно-транспортных самолетов над Турцией означает его прекращение. Закрытие Босфора снимает и угрозу наступления на Идлиб гибридной русско-асадовской армии, а в перспективе и вообще прекращение ими обстрелов этого района. В более отдалённой перспективе – трансформацию или падение режима Асада. На последней встрече в Астане 29 ноября Турция не согласилась отдать Идлиб асадистам. Судя по резюме саммита: стороны заявили о своей приверженности миру и т.п. Такие резюме появляются тогда, когда "высокие стороны" ни о чём реально не договорились. Так что, Эрдоган не намерен сдавать Идлиб. Если он ещё и закроет Босфор, то это будет однозначным сигналом сирийцам:

В "Сирийском экспрессе" России есть ещё такая щепетильная для Турции деталь, как химическое оружие, идущее по нему для Асада. РФ 25 ноября уже сымитировала якобы обстрел сирийским повстанцами Алеппо химическим оружие, но из-за "великой битвы" под Керчью с буксиром "Яны Капу", самым крупным из трёх захваченных украинских кораблей, эта новость не стала топовой. Поэтому 29 ноября в СМИ РФ вновь запустили фейк о передаче "европейскими специалистами" повстанцам 60 баллонов с химическим оружием. Так как попасть в Идлиб можно только с территории, контролируемой Асадом, либо из Турции, то этим Москва намекнула, что это Эрдоган снабжает их таким оружием. Но чтобы Эрдоган сразу не обиделся, сочинила "детектив" – баллоны завезли из Турции некие европейцы. Похоже, для Турции наступает время заставить Москву ответить за эти слова.

Четвёртая причина для закрытия Босфора – его перегруженность. За год через него проходит около 53-56 тыс. кораблей. Среди них порядка 10 тыс. танкеров. Эрдоган для её снятия ещё в 2011 г., когда был премьер-министром, предлагал построить обходной канал длинной 45 км параллельно Босфору и увеличить их общую пропускную способность до 86 тыс. судов. В апреле 2018 г. этот проект был утверждён окончательно и его планируют завершить через пять лет. Так что, разгрузка Босфора от шастающих туда-сюда кораблей с оружием из "Сирийского экспресса" логична и в этом аспекте.

Пятая причина – не очень древний "турецкий счёт" к России. До попытки переворота в Турции в июле 2016 г. спецслужбы РФ лезли из кожи вон, чтобы уничтожить Эрдогана. Были использованы все средства, даже Курдская рабочая партия вышла из перемирия и взялась за оружие. Но провал переворота лишь поднял рейтинг Эрдогана, который до того сильно упал больше стараниями Москвы, чем по реальным причинам. На президентских выборах в июне 2018 г. Эрдоган получил 52% голосов при явке 86%. Введение модели президентской республики, близкой к США и Франции, расширило его полномочия и юридически укрепило статус. Москве свалить Эрдогана теперь гораздо сложней, чем в 2016 г. Подозреваю, он ничего не забыл и не простил, а лишь взял паузу.

Сейчас очень удобное время для Эрдогана эту паузу прервать и объяснить Москве, что Турция – не менее крутая сверхдержава, чем Россия, и что она тоже может встать с колен и заставить себя уважать. Впрочем, Эрдоган вряд ли будет пользоваться московскими понятиями о коленях, в богатом и могучем турецком языке есть свои выражения для таких случаев.

Итак, у Турции есть пять веских причин объяснить Москве: кто есть кто в Чёрном море, чей Крым, о необходимости соблюдать международное право, в том числе и в сфере судоходства, а также побеседовать на темы истории. В том числе об истории черкесов. В Москве ведь любят рассказывать разные истории. Эрдоган, закрыв для неё Босфор, может заставить Москву не только их рассказывать, но и внимательно слушать, подобно тому, как у Киплинга обезьяны внимательно слушали наставления питона Каа.

Порошенко вовсе не случайно позвонил Эрдогану с предложением вмешаться после эпохальной победы флота и авиации РФ над украинским буксиром. Порошенко знает, какое магическое действие может произвести слово Эрдогана на Москву – двух членов крымско-татарского Меджлиса она уже освобождала после разговора с ним. Но Путин 25 ноября не только отказался отвечать на звонки Порошенко, но и отказался от беседы на троих с Эрдоганом.

Это привело к тому, что уже Трамп в Аргентине послал Путина к Эрдогану. Но Эрдоган 30 ноября был очень занят – по 30 минут на встречи с делегациями Нидерландов, Китая и Чили. Только 1 декабря перед отлётом в 16 часов 25 минут по киевскому времени в зале без столов Эрдоган и члены правительства Турции приняли Путина с Лавровым и беседовали с ними целый час. Турки с китайцами обсудили всё за 35 минут. На москалей потратили час и, подозреваю, ни о чём не договорились. Поскольку о Сирии турки с ними говорили в Астане 28-29 ноября и безрезультатно, то в Аргентине час говорить можно было только об Украине. Теперь в воскресенье два клоуна на посылках – Путин и Лавров перескажут этот разговор кремлёвской мафии, и та погрузится в грустные мысли.

Если забыть о США, ЕС и всём остальном, то для грусти у Кремля есть две причины. Первая, у Эрдогана есть сильный инструмент в виде закрытия пролива, есть причины и мотивы сделать это, и есть уйма юридических и исторических обоснований. Что с этим делать – в Кремле не знают. Вторая причина – бюрократическая машина РФ уже "жуёт" военнопленных украинских моряков. Их арестовали на два месяца, увезли в Москву, хотят судить, и это не секрет, а топ-тема на России. Это не тихий арест разведчика, о котором СМИ узнают лишь при обмене. Как всё это отыграть назад, чтобы не допустить закрытия Бофора, и сохранить лицо, в Кремле тоже не представляют.

Толпы москвичей не будут, конечно, осаждать Лефортово, требуя освободить моряков в знак украинско-российской дружбы и по случаю Нового года и Рождества. Москва 2018 года, это не Берлин 1943 года, где немцы смогли отбить у гестапо евреев – своих мужей и жён. Гестапо по немцам не стреляло. Росгвардия стрелять будет. Толпе даже не дадут собраться – больше одного в РФ собираться нельзя, разрешены только одиночные пикеты. В Кремле на этот счёт спокойны, время на размышления есть. Но Кремль раздражает то, что время ему сейчас отсчитывают Эрдоган с Порошенко. Оккупанты в Донецке за 7 дней дважды пугали себя и Кремль наступлением ВСУ. Нервы у них там на пределе. Луганску как обычно всё пофиг, даже наступление.

Пока в Кремле думают: как выпутываться, публику развлекает экскурсами в историю Манька-провокация из МИД. В пятницу она сообщила по поводу возможного переноса консульств РФ из Украины: "Понимаете, наш недавний исторический пример говорил о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было Генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство министерства иностранных дел в регионе. Случается и так". Должен напомнить Марии Захаровой, может случиться и так, что в Киеве будет столица Руськой конфедерации, а по Москве-реке пройдёт граница между Финляндией и Булгарией – Татарстаном. Такое уже было.

Cергей Климовский, "Обозреватель"