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Танго не вытанцевалось, или Приключения Путина в Аргентине

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  • 3.12.2018, 15:11
  • 6,629
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как блогосфера отреагировала на неудачную поездку главы Кремля на саммит G20.

По саммиту G20 в Аргентине в СМИ и соцсетях происходит не столько обсуждение содержательной стороны, сколько оценка сопутствующих моментов. Путин не оказался в одиночестве - но его собеседником стал саудовский принц, известный по делу Хашогги. С Трампом все же удалось поговорить - но назвать это полноценной встречей невозможно (а китайского лидера приглашают в Вашингтон). Схема Керченского инцидента нарисована Путиным - но вряд ли рисунок стал для кого-то убедительным, пишет kasparov.ru.

Антон Художников:

"Главным успехом российской внешней политики и всей дипломатии будет считаться, если Путину Трамп пожмет руку. А еще недавно, при Медведеве и Обама приезжал в Москву. Скоро, видимо, уже просто приглашение Путину посетить иностранный саммит будет достижением. А что, собственно, с Путиным обсуждать? Кому он вообще нужен и по какому вопросу? Президент убитой страны, которую он же сам и загоняет в гроб - кто он этим людям? Что с ним обсуждать?.."

Дмитрий Шагиахметов:

"ПУТИН: НА АРГУМЕНТЫ РОССИИ ПО КЕРЧЕНСКОМУ ПРОЛИВУ СЛОЖНО ВОЗРАЗИТЬ.

Это - заголовок из Газеты.Ру.

А никто из мировых лидеров и не возражает.

Просто объявляют шах с последующим неминуемым матом - ультимативно.

И G7 - общим заявлением.

И Сенат США - единогласно.

И Госдеп - без вариантов - "Встреча Трампа и Путина может состояться только после возвращения кораблей Украине и освобождения моряков".

После этих заявлений - следует семиэтажный мат, на который Путину "сложно возразить".

...

Стрелял в нейтральных водах?! 

Арестовал чужие корабли?!

Ранил людей?! 

О, да ты - сомалийский пират!!!"

Он же:

"С китайцем Трамп переговаривал в Буэнос-Айресе - 2,5 часа.

И договорились - обменяться визитами.

Си - в Вашингтон. Трамп - в Пекин.

Это - когда Наш перехватил его и пообщался - "на ногах".

А Трамп - нашего не пригласил даже присесть.

...Но самое для нас унизительное - Трамп объявил, что готов пригласить Ким Чен Ына с визитом в Америку!

Черт! 

А нас туда - уже и не зовут.

И даже дипломатов скоро начнут обыскивать и пропускать через рамки-миноискатели и обнюхивать собаками- специалистами по наркоте.

А Ыну - пожалуйста!

Велкам, наш дорогой друг Ын!

Стоп, наш бывший дорогой друг Володя!

...А какой же Трамп не пнет упавшего и лежачего Володю?"

Алексей Навальный вспомнил о новом саудовском друге Путина и РФ:

Да и Трампу  тяжело  – спецпрокурор Мюллер все копает. Экс-адвокат президента Коэн признался в суде, что обсуждал проекты Трампа в России в ходе президентской кампании 2016 года, и ранее лгал конгрессу, отрицая это. И пресс-Песков подтвердил, что запрос от людей Трампа в АП по поводу строительства небоскреба был, но им объяснили, что обращение не по адресу, и они "исчезли".

Поэтому Трампу сейчас общаться с Путиным, равно как Тому Сойеру признаваться учителю, что он опоздал в школу, потому что остановился поболтать с бродягой Геком Финном".

Егор Седов:

"Минувшая неделя была неделей великих побед.

Во-первых, доблестно побеждены украинский буксир и несколько военных кораблей (водоизмещение и силы поминать по ТВ ни к чему, главное же - военных, главное же - кораблей).

Во-вторых, доблестно победили музыкальные группы. Как раз не о Хаски речь. Одержана победа, это же главное!

В-третьих, победа на саммите G20. Да, не пожал руки. Зато поздоровался же!

Ну, про победу над здравым смыслом я говорить не стану, такая выдающаяся победа для РФ - дело постоянное, как-то уже просто устаешь поминать и поминать это великое достижение.

Ну, теперь осталось только что-то вроде приказа из фильма "Кин-дза-дза" "надеть намордники - и радоваться!" Как-то же надо отметить выдающиеся победы..."

Он же:

"А если серьезно, очень серьезно, то мы все, граждане планеты Земля, оказываемся в роли таких советологов-кремленологов образца 70-80-х. Пытавшихся по расстановке кремлестарцев на мавзолее на очередное 7 ноября предсказать зигзаги "прямой линии партии".

Вот и сейчас - кто кому руку пожал, кто с кем поздоровался, кто кому улыбнулся...

С одной стороны, это очень плохо.

С другой же стороны, пока мы и в роли "советологов" отлично видим, что к чему.

Вот одна руководительница государства летит на саммит обычным рейсом (сломался ее самолет). Нам, конечно, кто-нибудь скажет "популизм!" - с таким видимо, как будто он произнес что-то плохое и почти запрещенное роскоспозором. А зря - есть "репрессированные" слова, которое неплохо бы реабилитировать. "Космополитизм" и "популизм" - несомненно, из их числа.

Вот второй лидер так боится за свою драгоценную (он и в самом деле дорого обходится жителям своей страны, а соседям - еще дороже) велит подать бронированный трап. Что с ним случится, если волею судеб он останется без охраны с простыми людьми (даже нейтрально к нему настроенными) - страшно и помыслить.

И, в общем, все и так довольно понятно. Уже хотя бы из этих двух фактов. Понятно, чего ждать от лидера № 2. А ничего хорошего, если он настолько боязлив, страх - худший советчик".

Он же:

"Все-таки Елкин гениален.

Он еще и предсказывает события - карикатура-то вышла за неделю до.

"Песков: Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему конфликта в Черном море".

Вот-вот, так и нарисовал..."

Блогер Эльжбета Руммель:

"Тиран 80 lvl

"Из-за страха за свою жизнь, Путин, единственный из прибывших на саммит G20 глав государств, потребовал подать привезенные из Москвы специальный бронированный трап и колонну бронеавтомобилей".

Егор Алексеев:

"Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.

Пассажирам удалось ее заснять".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Говорящие усы" Песков попытался сгладить ситуацию, рассказывая байки, что лидеры 2 стран всё же поздоровались в кулуарах и даже без камер успели обсудить несколько важных вопросов, но окончательно завравшись - сдался и закрыл тему.

Да и помимо Трампа, мягко говоря, Владимиру Владимировичу на саммите G20 не были рады. Если не считать принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Саламана, с которым российского диктатора объединяет видение мира и схожесть методов управления государством, с ликвидацией неугодных политических оппонентов".

Телеграм-канал "Кремлевский безБашенник":

"Как бы то ни было, декларация G20 принята. А это значит, что пока еще ключевых игроков на международном поле общие тенденции больше объединяют, чем разделяют -

В декларации из 31 пункта лидеры G20 подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики, договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации и борьбе с терроризмом в интернете. Также лидеры G20 за исключением США заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату и выразили готовность совместно работать над устранением причин вынужденной миграции".

Телеграм-канал "Исповедь кремлебота":

"Второй день сидим на теме саммита G20.

Твердим, что Путин словно суперзвезда был в центре внимания, а Трампу было настолько одиноко, что он не выдержал и побежал на второй день руку жать нашему президенту.

Ещё пишем, что надо трезво оценивать итоги саммита, а не смотреть кто с кем здоровался (прямо-таки двоемыслие как в "1984")".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Из Аргентины без любви.

Аргентина погасила огни. Саммиту конец. И, взяв под мышку свой бронированный лимузин, наш бессменный руководитель прибывает в Россию. Опять.

Кто ждет его здесь? Для чего он здесь нужен? Что он в России еще не доделал из грандиозных замыслов? Мост на Сахалин?

Странный человек. Устроил перед поездкой в Аргентину побоище с пальбой в Керченском проливе, захватил суда, ранил и посадил людей, организовал их признания на камеру. Что хотел этим сказать Трампу? Что Порошенко плохой? Провал. Как-то все мелко. Даже и руку не пожал Трамп прилюдно.

Это фото года. От "Рейтерс".

Стоит "наш", а мимо продвигается Трамп. И фэйс у "нашего" растерянный, с такой глуповатой маской мима. Непонятно, как себя вести, когда тебя игнорируют. Трамп прошел экспрессом. Пронес свой клоунский хайер мимо блестящей лысины без остановки. "Наш" же как-то сразу обмяк, съежился плечами, будто воздух из него вышел. Маленький человек.

И видно, что нет здесь ни достоинства, ни большой страны за спиной, ни сознания правоты, а все мелко, суетливо и человек не на своем месте. Хоть и сидит президентом пятую часть века.

"Молодец среди овец, а среди молодца и сам овца".

Сейчас получишь, "страна родная" за аргентинские унижения вместе с Украиной. Готовьтесь, народы. Покажут вам, слабаки, свое "величие". Отомстят за то, что сильный мира сего побрезговал "дать клешню" начальству керченских матерных стрелков".

Он же:

"Пока Путин рассказывает, как он побеседовал с Трампом "на ногах" и мечтает полноценной встрече с президентом США, тот договорился обменяться визитами с Си Цзиньпином в "подходящее время".

А для встречи с Ким Чен Ыном подходящее время даже уже наметил – январь-февраль 2019 года.

С Путиным Трамп, правда, тоже пообещал встретиться в "надлежащее время".

Но когда оно настанет? Ведь то "англичанка гадит" со Скрипалями, то Украина провоцирует катерами.

Да и Трампу тяжело – спецпрокурор Мюллер все копает. Экс-адвокат президента Коэн признался в суде, что обсуждал проекты Трампа в России в ходе президентской кампании 2016 года, и ранее лгал конгрессу, отрицая это. И пресс-Песков подтвердил, что запрос от людей Трампа в АП по поводу строительства небоскреба был, но им объяснили, что обращение не по адресу, и они "исчезли".

Поэтому Трампу сейчас общаться с Путиным, равно как Тому Сойеру признаваться учителю, что он опоздал в школу, потому что остановился поболтать с бродягой Геком Финном".


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