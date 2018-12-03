Активист из Гродно: Чиновников нужно заставлять выполнять законодательство 2 3.12.2018, 15:12

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Анатолий Мышкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Анатолий Мышкевич судится с горисполкомом.

В Гродно в суде Ленинского района города начались предварительные слушания по делу общественного активиста Анатолия Мышкевича против горисполкома, передает «Радыё Рацыя».

Активист несколько месяцев назад, ссылаясь на статью 34 Конституции Беларуси, которая гарантирует всем гражданам право на получение и хранение информации о деятельности государственных органов, обратился в горисполком с предложением трансляции заседаний местных «депутатов».

Горисполком на предложение написал отказ и теперь активист дошел до суда. Как прокомментировал Анатолий Мышкевич:

- Гродненский горисполком отказал мне в моем законном праве получать полную информацию о работе государственных органов. Их ответ я обжаловал в облисполкоме, который в свою очередь тоже не нашел никаких нарушений в ответе. Я составил жалобу, подал ее в суд, в судебном порядке проходил опрос лиц, то есть заявителя и ответчиков. Мы высказали свои соображения по этому делу. Горисполкомом было подано прошение о прекращении дела.

По мнению активиста Игорь Банцерa, который пришел на суд поддержать Мышкевича, этот процесс пример того, что белорусских чиновников нужно заставлять выполнять созданное ими законодательства:

- Такие судебные процессы важны для того, чтобы заставить чиновников всех уровней выполнять то законодательство, которое они же нам и пишут. Пусть сначала сами научатся выполнять те законы, которые они создают. У нас точно сказано в законодательстве, деятельность всех ветвей власти является гласной и открытой. Поэтому непонятен отказ чиновников выполнять свою работу гласно и открыто. Это наводит на мысль, что им есть что скрывать.

Предварительное слушание по процессу Анатолия Мышкевича продолжится 6 декабря в 14.30 в суде Ленинского района Гродно. Процесс ведет судья Казимир Сергей.