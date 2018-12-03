Протесты во Франции: премьер проводит кризисные переговоры с главными партиями 1 3.12.2018, 15:20

Фото: AP/Thibault Camus

Правительство не исключает возможности введения чрезвычайного положения.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник проводит кризисные переговоры с представителями главных политических партий в связи с антиправительственными протестами, которые в субботу всколыхнули Париж, пишет «Европейская правда».

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Президент Эммануэль Макрон провел в воскресенье чрезвычайное совещание по вопросам безопасности с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Правительство не исключило возможности введения чрезвычайного положения.

Протесты начались в середине ноября, когда автомобилисты выступили против повышения акцизов на бензин. Впоследствии перечень жалоб протестующих расширился - они выражают недовольство политикой Макрона по проблемам простых людей.