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Протесты во Франции: премьер проводит кризисные переговоры с главными партиями

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  • 3.12.2018, 15:20
Фото: AP/Thibault Camus

Правительство не исключает возможности введения чрезвычайного положения.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник проводит кризисные переговоры с представителями главных политических партий в связи с антиправительственными протестами, которые в субботу всколыхнули Париж, пишет «Европейская правда».

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Президент Эммануэль Макрон провел в воскресенье чрезвычайное совещание по вопросам безопасности с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Правительство не исключило возможности введения чрезвычайного положения.

Протесты начались в середине ноября, когда автомобилисты выступили против повышения акцизов на бензин. Впоследствии перечень жалоб протестующих расширился - они выражают недовольство политикой Макрона по проблемам простых людей.


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