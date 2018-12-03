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Минск - город для игр

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  • Виктор Горбачев
  • 3.12.2018, 15:21
  • 1,923
Виктор Горбачев
Фото: Facebook

Все в закрома Дроздов.

Минск - город для игр. Сори. Для жизни. Счастливой и игровой. Сегодня довелось посетить столицу. По личным справам. Главный город страны для жизни. Голопом по столице. Чуть верхом и чуть низом. Ну, под землей в метро.

Такая же слякоть на дорогах. Я думал, что тут убирают лучше чем в регионах. Оказалось, такая же бяка. Хоть и «мэр» новый, а метла не метет по-новому. Шило на мыло - толк тот же.

Ладно, не про это. Почему Минск игровой? А вот едешь из района в эту прекрасную столицу и реклама. Чем ближе к Минску, тем ее больше. Заходите к нам на огонек. Ну, игровые клубы, казино и прочие дома розыгрыша. Страшно подумать то, может и публичные есть?

Огромные банеры зовут и рады гостям и жителям. Заезжаешь в Минск. И правда! Куда не еду, везде вижу игровые заведения. Как везет то столице! Хорошо зарабатывает - хорошо играет. И, кроме этого, везде продавцы лотерей. И под землей и на ней. Их сотни!

Веселится и ликует весь игровой народ. Богатой столице - свои причуды и игровые заведения. Так держать! Пусть мир знает, зарабатывает столица обалденно и играет так же. Все в закрома Дроздов. Ой, сори, родины.

Ну, а то, что улицы все грязные, не важно!

Что наша жизнь - игра!

Интересно, а все эти игорные заведения спокойно открывают обычные предприниматели на равных правах со всему гражданами? Молодцы! Все для народа. А красиво-то как. Огни горят на заведениях и все светится. Как елки новогодние.

Усё!

Виктор Горбачев


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