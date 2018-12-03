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Столтенберг: Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей

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  • 3.12.2018, 15:30
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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ
Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Глава НАТО ответил на агрессию РФ в Черном море.

Нет никакого оправдания применению Россией военной силы по отношению к украинским военным кораблям в Керченском проливе. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Гордон".

"Недавно Россия захватила украинские корабли и моряков возле Керченского пролива. Нет никакого оправдания этому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и корабли. Она также должна обеспечить свободу судоходства и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что украинские корабли, как военные, так и гражданские, имеют право передвигаться по Керченскому проливу и Азовскому морю.

Генсек НАТО добавил, что страны – члены Альянса стремятся к улучшению отношений с РФ, однако она должна полностью выполнить свои международные обязательства.

Он призвал Россию предпринять немедленные шаги для обеспечения полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "прозрачным и поддающимся проверке способом".


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