На задворках Буэнос-Айреса 1 Александр Гольц

3.12.2018, 15:56

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Александр Гольц

Отныне любая связь с Россией становится «токсичной».

Помните знаменитый пассаж Ильфа и Петрова о двух мирах, существующих независимо друг от друга: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами»? В одном, большом, мире американский модуль Curiosity садится на Марс, демонстрируя небывалые возможности человечества.

В том же большом мире лидеры США и Китая встречаются в ходе саммита G-20 в Аргентине для того, чтобы отложить на три месяца казавшуюся уже неизбежной торговую войну между двумя главными экономиками мира. Войну, которая грозила (и грозит до сих пор) катастрофой мировым финансам.

Между тем приходят новости и из маленького мира: на «полях» саммита (может, «на ногах» или, точнее, «на задворках») Владимиру Путину удалось-таки схватить за рукав Дональда Трампа, который днем раньше заявил, что не желает встречаться с российским президентом из-за захваченных в Керченском проливе украинских моряков и катеров. В результате случилась главная дипломатическая победа России в Буэнос-Айресе, о которой президент поспешил сообщить подведомственным журналистам: «Мы, что называется, на ногах — там все друг с другом общаются, — мы тоже пообщались с президентом Дональдом Трампом.

В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Чёрном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента». А еще Путину удалось изложить свою версию событий в Керченском проливе в кратких разговорах с президентом Франции Макроном и германским канцлером Меркель. А еще он переговорил с турецким лидером Эрдоганом и японским премьером Абэ.

Вот, собственно, и все, ради чего лидер великой державы летал за океан. Впрочем, нет. Наследный саудовский принц Мухаммедом бен Салман, ставший изгоем саммита (накануне появились новые данные, что их высочество был в контакте с организатором зверского убийства оппозиционера Джамаля Хашогги), дал Путину «пять» и обсудил возможность сокращения нефтедобычи и, стало быть, возможность повышения цен на энергоносители. Поскольку Путин также популярностью похвастаться не мог, два одиночества нашли друг друга…

Но, согласимся, подобное достижение, мягко говоря, мелковато для политического деятеля, который совсем недавно собирался обсуждать с Дональдом Трампом стратегическую стабильность, другими словами, сохранение способности России и США к взаимному ядерному уничтожению. То есть Путин В.В. собирался обсуждать всерьез судьбы мира, а в итоге ему даже чижика слопать не дали. Теперь же можно констатировать, что, послав два бронекатера и буксир к Керченскому проливу, Порошенко, которому никак не светило принять участие в саммите, кардинальным образом поменял повестку дня Владимира Путина. Похоже, что так будет и в будущем.

Общение с Кремлем в принципе превращается для иностранных лидеров в рискованное мероприятие. Подозреваю, что Трамп решил отказаться от встречи с Путиным не только из-за керченского инцидента. Очевидно, что американскому президенту не очень хотелось встречаться с российским коллегой, когда его собственный адвокат начал рассказывать, как вел переговоры о передаче Путину апартаментов, которые Трамп, еще бизнесмен, а не президент, собирался построить в Москве.

Но ясно, что отныне любая связь с Россией становится «токсичной», то бишь отравленной. Похоже, отныне от общения с российским президентом будут уклоняться под любым предлогом. За исключением тех случаев, когда речь идет о кризисных ситуациях. Например, об освобождении украинских моряков. Уже возникло предложение обсуждать «керченскую ситуацию» в рамках «нормандской четверки». Точно так же с другим «радиоактивным» участником саммита — саудовским принцем — говорят только о расследовании убийства оппозиционера.

Еще недавно Москва всерьез рассчитывала, что обладание ядерным потенциалом, способным уничтожить все живое, надежно гарантирует место за столом, где великие державы решают будущее планеты. И вот вдруг выяснилось, что военная мощь, в восстановление которой Владимир Путин вкладывал главные ресурсы страны, уже не гарантирует всеобщего уважения. Для Трампа переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем о введении тарифов на китайский экспорт объемом в четверть триллиона долларов куда важнее, чем беседы с Путиным о ядерных арсеналах…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»