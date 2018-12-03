Лукашенко - Русому: Я так понимаю, в стране саботаж? 23 3.12.2018, 16:05

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Диктатор второй раз пригрозил вице-премьеру тюрьмой.

Лукашенко нередко грозит чиновникам за провал экономических заданий, за невыполнение своих поручений тюрьмой. А вот персонально, кажется, чаще достается вице-премьеру Михаилу Русому. В 2014-м Лукашенко грозил ему тюрьмой в случае, если не будет восстановлено поголовье свиней в стране. Поскольку Михаил Иванович работает до сих пор, задачу он выполнил. Новый вызов для него — лен. В программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" было показано более полное видео с недавнего совещания. Речь шла о нарушении технологии выращивания льна, сообщает Еврорадио.

— Я так понимаю, в стране саботаж? — спросил Русого Лукашенко.

— Саботажа нет, — сказал вице-премьер.

— А что?.. — не поверил Лукашенко.

Если специалистами Академии наук в следующем году не будут проконтролированы технологии выращивания льна, а Михаил Русый это не обеспечит, перспектива будет такая: "В наручниках пойдете в тюрьму".